Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • В «ПСЖ» отреагировали на новость о драке Мбаппе и Аль-Хелайфи

    В «ПСЖ» отреагировали на новость о драке Мбаппе и Аль-Хелайфи

    В «ПСЖ» отрицают конфликт между форвардом Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

    Сообщалось, что они подрались перед воскресным матчем с «Тулузой» (1:3).

    «Нас огорчают распространенные сегодня фейковые новости. Никакой стычки не было.

    Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы обсудить детали соглашения об уходе в конце сезона.

    Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе и перед вчерашней игрой», – сказал представитель «ПСЖ».

    • Мбаппе собирается перейти в «Реал».
    • Он провел в «ПСЖ» 7 сезонов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
    • Француз сменит команду в качестве свободного агента.

    Новости по теме
    Мбаппе получил индивидуальную награду от UNFP
    ⚡️ Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» 15
    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем уступил лидерство партнеру по «Реалу» 4
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2024 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+