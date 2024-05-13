В «ПСЖ» отреагировали на новость о драке Мбаппе и Аль-Хелайфи

В «ПСЖ» отрицают конфликт между форвардом Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

Сообщалось, что они подрались перед воскресным матчем с «Тулузой» (1:3).

«Нас огорчают распространенные сегодня фейковые новости. Никакой стычки не было.

Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы обсудить детали соглашения об уходе в конце сезона.

Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе и перед вчерашней игрой», – сказал представитель «ПСЖ».