В «ПСЖ» отреагировали на новость о драке Мбаппе и Аль-Хелайфи

В «ПСЖ» отрицают конфликт между форвардом Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.
Сообщалось, что они подрались перед воскресным матчем с «Тулузой» (1:3).
«Нас огорчают распространенные сегодня фейковые новости. Никакой стычки не было.
Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы обсудить детали соглашения об уходе в конце сезона.
Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе и перед вчерашней игрой», – сказал представитель «ПСЖ».
- Мбаппе собирается перейти в «Реал».
- Он провел в «ПСЖ» 7 сезонов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
- Француз сменит команду в качестве свободного агента.