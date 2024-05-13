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    • Экс-директор «Зенита»: «Петербург подойдет Моуринью – он любит интересные вызовы»

    Экс-директор «Зенита»: «Петербург подойдет Моуринью – он любит интересные вызовы»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини считает, что клубу в случае отставки Сергея Семака нужно пригласить на пост главного тренера Жозе Моуринью.

    «Я думаю, что Семак справится со всеми сложностями, но если руководство примет решение расстаться…

    Думаю, Жозе Моуринью подойдeт Петербург. Почему нет? Он любит интересные вызовы. Петербург подойдeт ему», – сказал Чинквини.

    • Моуринью в январе уволили из «Ромы».
    • В услугах португальца заинтересован «Фенербахче».
    • «Зенит» утратил лидерство в РПЛ за 2 тура до конца сезона.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.05.2024 21:41
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