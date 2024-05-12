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    • Червиченко объяснил проблемы «Краснодара» в чемпионской гонке

    Червиченко объяснил проблемы «Краснодара» в чемпионской гонке

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко объяснил последние результаты «Краснодара».

    • В 28-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Спартаку» (0:1).
    • Краснодарцы продолжают претендовать на титул.

    «Я думаю, что «Краснодар» из чемпионской гонки выбил не «Спартак», а решение убрать Владимира Ивича и назначить Мурада Мусаева. Я ещe тогда сказал, что краснодарские амбиции закончились.

    Мне кажется, что у «Краснодара» тренер без стрежня и команда без синдрома «умереть, но победить». Если идeт игра, то они играют, а если не идeт, то нет», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.05.2024 13:32
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