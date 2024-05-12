Червиченко объяснил проблемы «Краснодара» в чемпионской гонке

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко объяснил последние результаты «Краснодара».

В 28-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Спартаку» (0:1).

Краснодарцы продолжают претендовать на титул.

«Я думаю, что «Краснодар» из чемпионской гонки выбил не «Спартак», а решение убрать Владимира Ивича и назначить Мурада Мусаева. Я ещe тогда сказал, что краснодарские амбиции закончились.

Мне кажется, что у «Краснодара» тренер без стрежня и команда без синдрома «умереть, но победить». Если идeт игра, то они играют, а если не идeт, то нет», – сказал Червиченко.