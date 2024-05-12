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    • «Бавария» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 33 тура Бундеслиги, 12 мая

    «Бавария» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 33 тура Бундеслиги, 12 мая

    В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Вольфсбург». Матч пройдет в Мюнхене, начало – в 18:30 (мск).

    «Бавария»

    Команда Томаса Тухеля набрала 69 очков и занимает 3-е место в Бундеслиге. «Бавария» добыла 22 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей – 90:41.

    Отставание от 2-го места – 1 очко при игре в запасе.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» набрал 37 очков и располагается на 12-м месте в таблице. Подопечные Ральфа Хазенхюттля добыли 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 40:51.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 20.12.23 «Вольфсбург» – «Бавария» – 1:2;
    • 05.02.23 «Вольфсбург» – «Бавария» – 2:4;
    • 14.08.22 «Бавария» – «Вольфсбург» – 2:0;
    • 14.05.22 «Вольфсбург» – «Бавария» – 2:2;
    • 17.12.21 «Бавария» – «Вольфсбург» – 4:0.

    Прогноз на матч «Бавария» – «Вольфсбург»

    После вылета из ЛЧ «Бавария» обязана хотя бы сохранить 2-е место. Для этого нужно побеждать немотивированный «Вольфсбург». Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.85.

    Источник: «Бомбардир»

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