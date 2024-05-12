В воскресенье, 12 мая, в 35-м туре испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Райо Вальекано». Игра состоится в Валенсии, начало – в 19:30 (мск).

«Валенсия»

Команда Рубена Барахи набрала 47 очков и занимает 8-е место. «Валенсия» добыла 13 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений, разница мячей – 37:39.

Отставание от зоны еврокубков – 5 очков.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» набрал 34 очка и находятся на 16-м месте. Подопечные Иньиго Переса добыли 7 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 27:43.

Отрыв от зоны вылета – 8 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Валенсия» – «Райо Вальекано»

В очных поединках команды демонстрируют равную борьбу. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.15.