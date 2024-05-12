В воскресенье, 12 мая, в 35-м туре испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Райо Вальекано». Игра состоится в Валенсии, начало – в 19:30 (мск).
«Валенсия»
Команда Рубена Барахи набрала 47 очков и занимает 8-е место. «Валенсия» добыла 13 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений, разница мячей – 37:39.
Отставание от зоны еврокубков – 5 очков.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» набрал 34 очка и находятся на 16-м месте. Подопечные Иньиго Переса добыли 7 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 27:43.
Отрыв от зоны вылета – 8 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 19.12.23 «Райо Вальекано» – «Валенсия» – 0:1;
- 03.04.23 «Валенсия» – «Райо Вальекано» – 1:1;
- 10.09.22 «Райо Вальекано» – «Валенсия» – 2:1;
- 11.04.22 «Райо Вальекано» – «Валенсия» – 1:1;
- 27.11.21 «Валенсия» – «Райо Вальекано» – 1:1.
Прогноз на матч «Валенсия» – «Райо Вальекано»
В очных поединках команды демонстрируют равную борьбу. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.15.