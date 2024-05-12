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    • «Валенсия» – «Райо Вальекано»: прогноз на матч 35 тура Примеры, 12 мая

    «Валенсия» – «Райо Вальекано»: прогноз на матч 35 тура Примеры, 12 мая

    В воскресенье, 12 мая, в 35-м туре испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Райо Вальекано». Игра состоится в Валенсии, начало – в 19:30 (мск).

    «Валенсия»

    Команда Рубена Барахи набрала 47 очков и занимает 8-е место. «Валенсия» добыла 13 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений, разница мячей – 37:39.

    Отставание от зоны еврокубков – 5 очков.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» набрал 34 очка и находятся на 16-м месте. Подопечные Иньиго Переса добыли 7 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 27:43.

    Отрыв от зоны вылета – 8 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 19.12.23 «Райо Вальекано» – «Валенсия» – 0:1;
    • 03.04.23 «Валенсия» – «Райо Вальекано» – 1:1;
    • 10.09.22 «Райо Вальекано» – «Валенсия» – 2:1;
    • 11.04.22 «Райо Вальекано» – «Валенсия» – 1:1;
    • 27.11.21 «Валенсия» – «Райо Вальекано» – 1:1.

    Прогноз на матч «Валенсия» – «Райо Вальекано»

    В очных поединках команды демонстрируют равную борьбу. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.15.

    Источник: «Бомбардир»

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