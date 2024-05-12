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    • «Лацио» – «Эмполи»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая

    «Лацио» – «Эмполи»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая

    В воскресенье, 12 мая, римский «Лацио» на своем поле сыграет с «Эмполи». Встреча состоится в 36 туре итальянской Серии А и начнется в 13:30 по московскому времени.

    «Лацио»

    Римляне занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда выиграла 17 матчей, в пяти встречах сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Лацио» забил 45 голов и пропустил 37 мячей. Команда имеет в своем активе 56 очков и идет в зоне Лиги Европы. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка.

    «Эмполи»

    Команда занимает 17 место в турнирной таблице и меет в своем активе 32 очка. Коллектив по восемь раз выиграл и сыграл вничью. Проиграл «Эмполи» 19 встреч. Команда забила 26 голов и пропустила 50 мячей. «Эмполи имеет двухочковый отрыв от зоны вылета.

    Прогноз на матч «Лацио» – «Эмполи»

    «Лацио» выиграл две из трех последних очных встреч команд, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече поставим на победу «Лацио» – 1.60, дополнительно можно взять тотал больше 2.5 за 1.97.

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    Источник: «Бомбардир»

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