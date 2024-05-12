В воскресенье, 12 мая, астраханский «Волгарь» на своем поле сыграет с новороссийским «Черноморцем». Поединок состоится в 32 туре российской Первой лиги и начнется в 18:00 по московскому времени.

Астраханцы идут на предпоследнем, 17 месте в турнирной команде. Команда выиграла пять встреч, сыграла вничью в 12 поединках и проиграла 13 встреч. «Волгарь» забил 25 голов и пропустил 42 мяча. В активе команды 27 баллов, коллективу для выхода из зоны вылета нужно набирать минимум три балла.

«Черноморец»

Новороссийцы идут на 14 месте в турнирной таблице. «Черноморец» выиграл семь встреч, в 13 матчах сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Новороссийцы забили 28 голов и пропустили 33 мяча. «Черноморец» имеет в своем активе 34 очка, команда имеет пятиочковый отрыв от зоны вылета из Первой лиги.

Прогноз на матч «Волгарь» – «Черноморец»

В последних трех очных встречах команды по разу выиграли друг друга и еще раз сыграли вничью. В предстоящем поединке не будем ставить на результат, а сделаем пари на ТМ 2.5 за 1.60.