Энрике прокомментировал решение Мбаппе покинуть «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о скором уходе Килиана Мбаппе из парижского клуба.

«Мы знали об уходе уже давно, как и все остальные. О Мбаппе я могу сказать только хорошее. Я понимаю его решение, он провел здесь семь лет. Он легенда клуба. Он отдал все ради «ПСЖ».

Он еще не сказал, куда собирается [перейти], хотя мы думаем, что это очевидно. Было большой гордостью иметь его в команде. Он лидер, я желаю ему всего наилучшего», – заявил Энрике.