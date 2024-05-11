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    Энрике прокомментировал решение Мбаппе покинуть «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о скором уходе Килиана Мбаппе из парижского клуба.

    «Мы знали об уходе уже давно, как и все остальные. О Мбаппе я могу сказать только хорошее. Я понимаю его решение, он провел здесь семь лет. Он легенда клуба. Он отдал все ради «ПСЖ».

    Он еще не сказал, куда собирается [перейти], хотя мы думаем, что это очевидно. Было большой гордостью иметь его в команде. Он лидер, я желаю ему всего наилучшего», – заявил Энрике.

    • Скорее всего, форвард продолжит карьеру в «Реале».
    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • Его статистика: 306 матчей, 255 голов, 108 ассистов.

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    Источник: RMC Sport

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