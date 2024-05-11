Ташуев: «При мне «Факел» отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ, команда обучена этому»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев оценил ничью команды с «Зенитом» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

«Я вообще не удивлeн такому результату, который «Факел» показал в игре с «Зенитом». При мне «Факел» вообще отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. В первом тайме «Факел» против «Зенита» играл не очень, но потом, во втором они прижали «Зенит». Просто команда готова и обучена этому, вот и всe», – сказал Ташуев.