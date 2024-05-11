В субботу, 11 мая, в 31-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Хазм». Матч пройдет в Эр-Рияде, начало – в 18:00 (мск).

«Аль-Хиляль»

Команда Жоржи Жезуша набрала 86 очков и лидирует в Премьер-лиге Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» добыл 28 побед и 2 раза сыграл вничью, разница мячей – 91:19.

Отрыв от 2-го места – 12 очков.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» набрал 20 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Роэля Куманса добыли 3 победы, 11 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 29:68.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»

«Аль-Хилялю» в матче с аутсайдером хватит ничьей для оформления чемпионства, но Малком и компания сделают все красиво. Наш прогноз – Ф1 (-2,5) с коэффициентом 1.55.