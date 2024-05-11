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    • «Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: прогноз на матч 31 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 11 мая

    «Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: прогноз на матч 31 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 11 мая

    В субботу, 11 мая, в 31-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Хазм». Матч пройдет в Эр-Рияде, начало – в 18:00 (мск).

    «Аль-Хиляль»

    Команда Жоржи Жезуша набрала 86 очков и лидирует в Премьер-лиге Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» добыл 28 побед и 2 раза сыграл вничью, разница мячей – 91:19.

    Отрыв от 2-го места – 12 очков.

    «Аль-Хазм»

    «Аль-Хазм» набрал 20 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Роэля Куманса добыли 3 победы, 11 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 29:68.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

    • 25.11.23 «Аль-Хазм» – «Аль-Хиляль» – 0:9;
    • 26.02.22 «Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм» – 2:0;
    • 30.09.21 «Аль-Хазм» – «Аль-Хиляль» – 1:1;
    • 29.08.20 «Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм» – 4:1;
    • 26.12.19 «Аль-Хазм» – «Аль-Хиляль» – 1:1.

    Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»

    «Аль-Хилялю» в матче с аутсайдером хватит ничьей для оформления чемпионства, но Малком и компания сделают все красиво. Наш прогноз – Ф1 (-2,5) с коэффициентом 1.55.

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    Источник: «Бомбардир»

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