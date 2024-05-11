В 32 туре российской Превой лиги тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с «Нефтехимиком». Игра состоится в субботу, 11 мая, начнется в 17:00 по московскому времени.

«Арсенал»

Туляки иудт на пятом месте в турнирной таблице, имеют в своем активе 48 очков. Команда выиграла 11 матчей, в 15 встречах сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Арсенал» забил 36 голов и пропустил 23 мяча.

Нижнекамцы идут на седьмом месте в турнирной таблице. Команда выиграла 11 матчей, в девяти матчах сыграла вничью и потерпела десять поражений. «Нефтехимик» забил 30 голов и пропустил 28 мячей. Команда имеет в своем активе 42 очка.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Нефтехимик»

В трех последних очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

01.10.23 «Нефтехимик» – «Арсенал» 0:0;

02.04.23 «Нефтехимик» – «Арсенал» 1:0;

11.09.22 «Арсенал» – «Нефтехимик» 2:1.

В предстоящей встрече обе команды будут играть на победу. Туляки, к слову, уже не могут выиграть в четырех играх кряду. Поэтому на предстоящую встречу возьмем двойной шанс – победа «Арсенала» или ничья (1.53).