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    • «Арсенал» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 32 тура российской Первой лиги, 11 мая

    «Арсенал» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 32 тура российской Первой лиги, 11 мая

    В 32 туре российской Превой лиги тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с «Нефтехимиком». Игра состоится в субботу, 11 мая, начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Арсенал»

    Туляки иудт на пятом месте в турнирной таблице, имеют в своем активе 48 очков. Команда выиграла 11 матчей, в 15 встречах сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Арсенал» забил 36 голов и пропустил 23 мяча.

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы идут на седьмом месте в турнирной таблице. Команда выиграла 11 матчей, в девяти матчах сыграла вничью и потерпела десять поражений. «Нефтехимик» забил 30 голов и пропустил 28 мячей. Команда имеет в своем активе 42 очка.

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Нефтехимик»

    В трех последних очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 01.10.23 «Нефтехимик» – «Арсенал» 0:0;
    • 02.04.23 «Нефтехимик» – «Арсенал» 1:0;
    • 11.09.22 «Арсенал» – «Нефтехимик» 2:1.

    В предстоящей встрече обе команды будут играть на победу. Туляки, к слову, уже не могут выиграть в четырех играх кряду. Поэтому на предстоящую встречу возьмем двойной шанс – победа «Арсенала» или ничья (1.53).

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    Источник: «Бомбардир»

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