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    Мбаппе объяснил свое решение покинуть «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал причину грядущего ухода из клуба.

    «ПСЖ» помог мне вырасти как игроку, находясь рядом с одними из лучших в истории, а также вырасти как человеку, благодаря славе и ошибкам, которые я совершил.

    Хочу поблагодарить всех товарищей по команде, которые у меня были, и всех тренеров. Это тяжело, и я никогда не думал, что будет так трудно объявить о том, что я покидаю свою страну.

    Мне нужен новый вызов после семи лет работы. Я не всегда оправдывал ту любовь, которую вы все дарили мне на протяжении семи лет, но я никогда не хотел обманывать. Я всегда хотел быть эффективным.

    «ПСЖ – это клуб, который никогда не оставляет равнодушным. Его можно любить или ненавидеть. Я сделал выбор в пользу любви и делал его на протяжении семи лет.

    Я не жалею ни об одном моменте. Это клуб, который останется в моей памяти на всю жизнь», – сказал 25-летний француз.

    • Скорее всего, форвард продолжит карьеру в «Реале».
    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • Его статистика: 306 матчей, 255 голов, 108 ассистов.

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    Источник: твиттер Килиана Мбаппе

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    10.05.2024 21:39
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