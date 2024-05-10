Малафеев высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Вячеслав Малафеев прокомментировал борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге.
«Радует ли меня то, что в РПЛ появилась чемпионская гонка? Безусловно! Наличие интриги всегда подогревает интерес к футболу.
За последние годы доминация «Зенита» стала привычной – это несколько усыпляло бдительность как болельщиков, так и самих футболистов.
Сейчас же каждая игра имеет значение, каждое очко на вес золота. Это заставляет команды выкладываться по полной, а болельщиков – с замиранием сердца следить за каждым матчем», – сказал Малафеев.
- «Зенит» после 27 туров лидирует в РПЛ, имея 51 очко.
- У «Краснодара» и «Динамо» по 50 баллов.
- Петербуржцы в последний раз не становились чемпионами в 2018 году.