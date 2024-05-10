Футболист «Баварии» рискует пропустить Евро-2024

Вингер «Баварии» Серж Гнабри выбыл до конца сезона из-за разрыва мышц задней поверхности бедра.

Он травмировался во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

28-летний футболист точно не сыграет в оставшихся встречах клубного сезона.

Что касается его участия в Евро-2024, то оно маловероятно, пишет журналист Bild Хейко Ниддерер.