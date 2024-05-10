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    • У 39-летнего Роналду больше одного голевого действия в среднем за матч в Саудовской Аравии

    У 39-летнего Роналду больше одного голевого действия в среднем за матч в Саудовской Аравии

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил «Аль-Охдуду» (3:2) в 31-м туре саудовской Премьер-лиги.

    После переезда в Саудовскую Аравию в активе португальца 76 голевых действий (62+14) в 66 матчах. В среднем – 1,15 за игру.

    39-летний форвард проводит самый результативный чемпионат за последние восемь лет. В этом сезоне он забил 33 мяча и сделал 10 ассистов в саудовской лиге. Он лучший бомбардир турнира и лидер по системе «гол+пас».

    Всего за карьеру Роналду:

    • провел 1221 матч
    • забил 891 гол
    • отдал 250 ассистов
    • одержал 808 побед

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    Источник: MessivsRonaldo.app

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