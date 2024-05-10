У 39-летнего Роналду больше одного голевого действия в среднем за матч в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил «Аль-Охдуду» (3:2) в 31-м туре саудовской Премьер-лиги.

После переезда в Саудовскую Аравию в активе португальца 76 голевых действий (62+14) в 66 матчах. В среднем – 1,15 за игру.

39-летний форвард проводит самый результативный чемпионат за последние восемь лет. В этом сезоне он забил 33 мяча и сделал 10 ассистов в саудовской лиге. Он лучший бомбардир турнира и лидер по системе «гол+пас».

Всего за карьеру Роналду: