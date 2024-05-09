«Арсенал» задумался о возвращении Щесны

Вратарь Войцех Щесны может летом перейти из «Ювентуса» в «Арсенал».
Лондонский клуб рассматривает его в качестве замены для Аарона Рэмсдейла.
Поляк поможет «Арсеналу» вписаться в лимит АПЛ, касающийся доморощенных игроков. Он был в клубной академии с 2006 по 2008 год, после чего попал во взрослую команду.
Трансферу может помешать высокая зарплата Щесны – около 100 тысяч фунтов в неделю после вычета налогов.
- В этом сезоне голкипер «Ювентуса» провел 33 матча и пропустил 26 голов.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.