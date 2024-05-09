Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Арсенал» задумался о возвращении Щесны

    Вратарь Войцех Щесны может летом перейти из «Ювентуса» в «Арсенал».

    Лондонский клуб рассматривает его в качестве замены для Аарона Рэмсдейла.

    Поляк поможет «Арсеналу» вписаться в лимит АПЛ, касающийся доморощенных игроков. Он был в клубной академии с 2006 по 2008 год, после чего попал во взрослую команду.

    Трансферу может помешать высокая зарплата Щесны – около 100 тысяч фунтов в неделю после вычета налогов.

    • В этом сезоне голкипер «Ювентуса» провел 33 матча и пропустил 26 голов.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Новости по теме
    Организаторы Globe Soccer Awards назвали 15 номинантов на звание тренера года в Европы
    Объявлены претенденты на звание лучшего клуба Европы по версии Globe Soccer Awards 1
    Названы претенеднты на звание лучшего игрока Европы по версии Globe Soccer Awards
    Источник: Evening Standard

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2024 23:18
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+