«Арсенал» задумался о возвращении Щесны

Вратарь Войцех Щесны может летом перейти из «Ювентуса» в «Арсенал».

Лондонский клуб рассматривает его в качестве замены для Аарона Рэмсдейла.

Поляк поможет «Арсеналу» вписаться в лимит АПЛ, касающийся доморощенных игроков. Он был в клубной академии с 2006 по 2008 год, после чего попал во взрослую команду.

Трансферу может помешать высокая зарплата Щесны – около 100 тысяч фунтов в неделю после вычета налогов.