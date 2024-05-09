Тухель посетовал на обилие травм у «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) сказал, как на игру повлияли травмы футболистов мюнхенской команды.

«Весь сезон мы держимся на плаву благодаря заменам. Нам всегда нужно было реагировать на травмы. Всех четырех атакующих игроков сегодня пришлось менять.

Мы никогда не могли поменять игру так, как хотим, потому что всегда вынуждены были реагировать на травмы, весь сезон. Это уже перебор. Даже сегодня мы пропустили, когда у Павловича свело ногу и мы играли вдесятером», – сказал Тухель.