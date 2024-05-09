Анчелотти высказался об игре Хоселу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) прокомментировал действия нападающего Хоселу, который сделал дубль после выхода на замену на 81-й минуте.

«Хоселу целиком и полностью отражает то, что представляет собой эта команда, как она мыслит.

В этом сезоне он не так много играл, но всегда был очень полезен в нужный момент. Он никогда не теряет уверенности и всегда думает о команде», – сказал Анчелотти.