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    Анчелотти высказался об игре Хоселу

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) прокомментировал действия нападающего Хоселу, который сделал дубль после выхода на замену на 81-й минуте.

    «Хоселу целиком и полностью отражает то, что представляет собой эта команда, как она мыслит.

    В этом сезоне он не так много играл, но всегда был очень полезен в нужный момент. Он никогда не теряет уверенности и всегда думает о команде», – сказал Анчелотти.

    • Первый матч закончился ничьей 2:2.
    • 34-летний Хоселу провел в этом сезоне за «Реал» 46 матчей, забил 16 голов и отдал 2 передачи.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    09.05.2024 12:19
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