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    • Тухель рассказал об ощущениях после решения арбитра в конце матча с «Реалом»

    Тухель рассказал об ощущениях после решения арбитра в конце матча с «Реалом»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о работе судей в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

    На 90+13-й минуте судьи зафиксировали офсайд перед тем, как защитник Маттейс де Лигт поразил ворота «Мадрида».

    «Мы почти вышли в финал, почти достигли цели. Пропустили второй гол в добавленное время. Затем мы забили, и последовало катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это ощущалось как предательство.

    Была невероятная битва, мы оставили все на поле и почти добрались до цели. Теперь мы поздравляем «Реал».

    Линейный извинился, но это не помогает. Поднять флаг в такой момент… Судья видел, что мы получили мяч, пробили. Это очень, очень плохое решение.

    Это против правил. Это катастрофа. Трудно это принять, но это так», – сказал Тухель.

    • Первая игра закончилась со счетом 2:2.
    • «Бавария» впервые за 12 лет не выиграла ни одного трофея за сезон.

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    Источник: BBC

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    09.05.2024 09:56
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