Тухель рассказал об ощущениях после решения арбитра в конце матча с «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о работе судей в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

На 90+13-й минуте судьи зафиксировали офсайд перед тем, как защитник Маттейс де Лигт поразил ворота «Мадрида».

«Мы почти вышли в финал, почти достигли цели. Пропустили второй гол в добавленное время. Затем мы забили, и последовало катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это ощущалось как предательство.

Была невероятная битва, мы оставили все на поле и почти добрались до цели. Теперь мы поздравляем «Реал».

Линейный извинился, но это не помогает. Поднять флаг в такой момент… Судья видел, что мы получили мяч, пробили. Это очень, очень плохое решение.

Это против правил. Это катастрофа. Трудно это принять, но это так», – сказал Тухель.