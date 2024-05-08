Кержаков ответил, когда вернется к работе

Александр Кержаков в ближайшие недели планирует вернуться к тренерской работе.

«Я нахожусь в стадии переговоров с некоторыми клубами, все идет планомерно. Не хочу принимать резких решений, все нужно досконально изучить, обговорить, обсудить. Я думаю, что летом приступлю к работе.

Российские или зарубежные клубы? Я в стадии общения с разными клубами, не хочу сейчас афишировать», – сказал Кержаков.