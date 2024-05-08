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    Ташуев объяснил, почему не попрощался с игроками «Факела»

    Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос, почему не попрощался с игроками после ухода из воронежского клуба.

    «Мы утром пообщались с руководителями клуба. Все произошло быстро. Поэтому я сел в машину и поехал. Мне позвонили помощники и сказали, что ребята с тренировочной базы хотели подъехать ко мне в отель, но машина уже была заведена, а водителю ночью надо было вернуться обратно.

    К сожалению, я уже не смог. Чисто технический момент. Потом с ребятами пообщались через SMS. Это забытая тема. Мы еще тысячу раз увидимся на футбольном поле», – сказал Ташуев.

    • Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» 26 апреля.
    • После этого команда под руководством Игоря Черевченко дважды сыграла вничью.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2024 14:20
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