Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Мбаппе оценил свою игру в противостоянии с «Боруссией»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1) сказал, что принимает критику в свой адрес.

    – Как вы считаете, вы лично достаточно проявили себя в этом противостоянии?

    – Я старался помочь команде, как мог. Этого не было достаточно. Когда речь об эффективности в атаке, то я, думаю, становлюсь первой целью.

    Я – тот парень, который должен забивать голы и решать эпизоды. Когда получается, я получаю всю славу. Когда не получается, я должен получать критику. Проблем с этим нет. Я – первый, кто должен был забивать в этом матче. Такова жизнь, с этим надо справиться – и мне, и команде.

    • В первом матче «ПСЖ» также проиграл со счетом 0:1.
    • Ожидается, что Мбаппе по окончании сезона перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

    Новости по теме
    Во Франции раскрыли дату подписания контракта между Мбаппе и «Реалом»
    Симонс летом не вернется в «ПСЖ»: инсайд от Фабрицио Романо
    «ПСЖ» собирается заменить Мбаппе вингером, поигравшим в РПЛ 2
    Источник: L'Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2024 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+