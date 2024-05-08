Мбаппе оценил свою игру в противостоянии с «Боруссией»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1) сказал, что принимает критику в свой адрес.

– Как вы считаете, вы лично достаточно проявили себя в этом противостоянии?

– Я старался помочь команде, как мог. Этого не было достаточно. Когда речь об эффективности в атаке, то я, думаю, становлюсь первой целью.

Я – тот парень, который должен забивать голы и решать эпизоды. Когда получается, я получаю всю славу. Когда не получается, я должен получать критику. Проблем с этим нет. Я – первый, кто должен был забивать в этом матче. Такова жизнь, с этим надо справиться – и мне, и команде.