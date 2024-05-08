Витинья выразил разочарование поражением от «Боруссии»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1) сказал, что проект парижского клуба только начинается.
«Непросто говорить сейчас. Мы покидаем турнир с ощущением того, что отдали все силы. Благодарю болельщиков, они были прекрасны. Мы снова сделали все возможное, но, увы, этого было недостаточно. Думаю, это начало проекта для нас. Но сегодня я не знаю, что сказать...» – сказал Витинья в эфире Canal+.
- В первом матче «Боруссия» также победила со счетом 1:0.
- Катарские инвесторы владеют «ПСЖ» с мая 2011 года. С тех пор клуб один раз дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.