Витинья выразил разочарование поражением от «Боруссии»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1) сказал, что проект парижского клуба только начинается.

«Непросто говорить сейчас. Мы покидаем турнир с ощущением того, что отдали все силы. Благодарю болельщиков, они были прекрасны. Мы снова сделали все возможное, но, увы, этого было недостаточно. Думаю, это начало проекта для нас. Но сегодня я не знаю, что сказать...» – сказал Витинья в эфире Canal+.