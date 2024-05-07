Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Смертин вспомнил день, когда разлюбил футбол

    Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал, когда он почувствовал приближение конца карьеры.

    – День, когда вы разлюбили футбол?

    – Это было в «Фулхэме». В команду пришел Ходжсон. Был эпизод, когда я сказал, что надоело.

    В команде появился молодой игрок, который был лучше по скорости. Он раз обокрал меня, два! И я понял, что не успеваю.

    • Смертин завершил карьеру в 2008 году в 33-летнем возрасте.
    • В «Фулхэме» он был с 2006-го по 2008-й, перейдя туда из «Динамо».
    • Хавбек наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Бордо» и «Челси».
    • В его активе 55 матчей за сборную России.

    Новости по теме
    Смертин оценил, на сколько процентов реализовался как футболист
    Смертин сообщил, что у него есть зависимость 5
    Игравший за «Бордо» Смертин назвал Францию шовинистской страной 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2024 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+