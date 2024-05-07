Смертин вспомнил день, когда разлюбил футбол

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал, когда он почувствовал приближение конца карьеры.
– День, когда вы разлюбили футбол?
– Это было в «Фулхэме». В команду пришел Ходжсон. Был эпизод, когда я сказал, что надоело.
В команде появился молодой игрок, который был лучше по скорости. Он раз обокрал меня, два! И я понял, что не успеваю.
- Смертин завершил карьеру в 2008 году в 33-летнем возрасте.
- В «Фулхэме» он был с 2006-го по 2008-й, перейдя туда из «Динамо».
- Хавбек наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Бордо» и «Челси».
- В его активе 55 матчей за сборную России.