Черчесов рассказал о самом крупном штрафе, которым он наказывал футболиста

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал самый крупный штраф в карьере.

– Самый крупный штраф был 1 500 евро за опоздание или больше?

– По‑моему, самый большой штраф был 4500 евро. За то, что человек въехал на машине в заправку.

– Будучи не совсем трезвым?

– Я не знаю, это было в другой стране. Вот такой штраф был.