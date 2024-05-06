Черчесов рассказал о самом крупном штрафе, которым он наказывал футболиста

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал самый крупный штраф в карьере.
– Самый крупный штраф был 1 500 евро за опоздание или больше?
– По‑моему, самый большой штраф был 4500 евро. За то, что человек въехал на машине в заправку.
– Будучи не совсем трезвым?
– Я не знаю, это было в другой стране. Вот такой штраф был.
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