В понедельник, 6 мая, в 35-м туре итальянской Серии А сыграют «Удинезе» и «Наполи». Матч пройдет в Удине, начало – в 21:45 (мск).
«Удинезе»
Команда Фабио Каннаваро набрала 29 очков и занимает 18-е место в таблице. Хозяева предстоящей игры добыли 4 победы, 17 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 32:51.
Отставание от спасительного 17-го места – 2 балла.
«Наполи»
Неаполитанцы набрали 50 очков и находятся на 9-м месте. Подопечные Франческо Кальцоны добыли 13 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 52:43.
Отставание от еврокубкового места – 5 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 27.09.23 «Наполи» – «Удинезе» – 4:1;
- 04.05.23 «Удинезе» – «Наполи» – 1:1;
- 12.11.22 «Наполи» – «Удинезе» – 3:2;
- 19.03.22 «Наполи» – «Удинезе» – 2:1;
- 20.09.21 «Удинезе» – «Наполи» – 0:4.
Прогноз на матч «Удинезе» – «Наполи»
Обе команды мотивированы и будут играть на победу. Статистика очных встреч обещает результативный матч. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.72.