В понедельник, 6 мая, в 35-м туре итальянской Серии А сыграют «Удинезе» и «Наполи». Матч пройдет в Удине, начало – в 21:45 (мск).

«Удинезе»

Команда Фабио Каннаваро набрала 29 очков и занимает 18-е место в таблице. Хозяева предстоящей игры добыли 4 победы, 17 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 32:51.

Отставание от спасительного 17-го места – 2 балла.

«Наполи»

Неаполитанцы набрали 50 очков и находятся на 9-м месте. Подопечные Франческо Кальцоны добыли 13 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 52:43.

Отставание от еврокубкового места – 5 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Удинезе» – «Наполи»

Обе команды мотивированы и будут играть на победу. Статистика очных встреч обещает результативный матч. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.72.