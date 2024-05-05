Орещук назвал лучшего форварда России

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру форварда команды Константина Тюкавина.

В 27-м туре РПЛ «Динамо» победило дома «Сочи» (3:2).

Тюкавин забил пяткой.

– Это, конечно, что‑то с чем‑то. Эмоции после такой победы переполняют. Осталось три тура, все в ногах футболистов «Динамо». Бороться с «Зенитом» за чемпионство реально. Будем надеяться, что все получится.

– Как вам Тюкавин?

– Красавец! Костя, как всегда, лучшим был на поле. Самоотверженность, скорость, борьба, целеустремленность – во всех аспектах. Тюкавин – лучший форвард России прямо сейчас.