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    Орещук назвал лучшего форварда России

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру форварда команды Константина Тюкавина.

    • В 27-м туре РПЛ «Динамо» победило дома «Сочи» (3:2).
    • Тюкавин забил пяткой.

    – Это, конечно, что‑то с чем‑то. Эмоции после такой победы переполняют. Осталось три тура, все в ногах футболистов «Динамо». Бороться с «Зенитом» за чемпионство реально. Будем надеяться, что все получится.

    – Как вам Тюкавин?

    – Красавец! Костя, как всегда, лучшим был на поле. Самоотверженность, скорость, борьба, целеустремленность – во всех аспектах. Тюкавин – лучший форвард России прямо сейчас.

    • У Тюкавина в сезоне РПЛ 14 голов (2-е место в списке бомбардиров).

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    Источник: «Матч ТВ»

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