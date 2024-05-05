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    • Агент Тюкавина отреагировал на гол форварда «Динамо» в ворота «Сочи»

    Агент Тюкавина отреагировал на гол форварда «Динамо» в ворота «Сочи»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о забитом мяче в игре с «Сочи» (3:2).

    «Костя похожий гол «Спартаку» забивал. У него хорошая координация. Он делает это интуитивно, в голове все просчитывает.

    Это лишний раз показывает игровое мышление игрока. Он не закрепощен – одно дело на тренировках так забивать, и другое дело – в матчах.

    Надо не обсуждать, а просто полюбоваться. Костя постоянно красивые мячи забивает, впереди еще три тура, может что-то получше даже забьет», – заявил агент.

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    Источник: «РБ Спорт»

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