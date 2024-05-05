В воскресенье, 5 мая, в матче 36 тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

«Ливерпуль»

Команда занимает третье место в турнирной таблице, имеет в своем активе 75 очков. «Ливерпуль» выиграл 22 матча, в девяти играх сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда наколотила 77 голов и пропустила 36 мячей. В последней игре команда сыграла вничью с «Вест-Хэмом» (2:2).

«Тоттенхэм»

Команда идет на пятом месте с 60 очками. Коллектив выиграл 18 матчей, в шести играх сыграл вничью и потерпел 10 поражений. «Тоттенхэм» забил 67 голов и пропустил 54 мяча. Команда в предыдущем матче уступила «Челси» (0:2).

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» выиграл две последние очные встречи. Еще в одной игре победил «Тоттенхэм». В предстоящем матче поставим на «Ливерпуль» – 1.51.