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    • «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 36 тура английская Премьер-лига, 5 мая

    «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 36 тура английская Премьер-лига, 5 мая

    В воскресенье, 5 мая, в матче 36 тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

    «Ливерпуль»

    Команда занимает третье место в турнирной таблице, имеет в своем активе 75 очков. «Ливерпуль» выиграл 22 матча, в девяти играх сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда наколотила 77 голов и пропустила 36 мячей. В последней игре команда сыграла вничью с «Вест-Хэмом» (2:2).

    «Тоттенхэм»

    Команда идет на пятом месте с 60 очками. Коллектив выиграл 18 матчей, в шести играх сыграл вничью и потерпел 10 поражений. «Тоттенхэм» забил 67 голов и пропустил 54 мяча. Команда в предыдущем матче уступила «Челси» (0:2).

    Прогноз на матч «Ливерпуль»«Тоттенхэм»

    «Ливерпуль» выиграл две последние очные встречи. Еще в одной игре победил «Тоттенхэм». В предстоящем матче поставим на «Ливерпуль» – 1.51.

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    Источник: «Бомбардир»

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