В воскресенье, 5 мая, «Челси» и «Вест Хэм» сыграют друг с другом в матче 36 тура чемпионата Англии. Игра начнется в 16:00 по мск.

«Челси»

«Челси» занимает 8-е место, набрав 51 очко в 34 матчах. Голевой баланс команды составляет 65 забитых и 59 пропущенных мячей, что дает положительную разницу в шесть голов. Коллектив выиграл 14 матчей, девять раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. В предыдущей встрече команда обыграла «Тоттенхэм» – 2:0.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» находится на 9-й позиции с 49 очками после 35 игр. У коллектива отрицательная разница голов в 9 штук – 56 забитых и 65 пропущенных мячей. Команда выиграла 13 матчей, 10 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. В предыдущей встрече коллектив сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2).

Прогноз на матч «Челси» – «Вест Хэм»

В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга и еще в одной игре сыграли вничью. В предстоящем поединке поставим на победу «Челси» – 1.64.