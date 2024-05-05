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    • «Челси» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 36 тура английская Премьер-лига, 5 мая

    «Челси» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 36 тура английская Премьер-лига, 5 мая

    В воскресенье, 5 мая, «Челси» и «Вест Хэм» сыграют друг с другом в матче 36 тура чемпионата Англии. Игра начнется в 16:00 по мск.

    «Челси»

    «Челси» занимает 8-е место, набрав 51 очко в 34 матчах. Голевой баланс команды составляет 65 забитых и 59 пропущенных мячей, что дает положительную разницу в шесть голов. Коллектив выиграл 14 матчей, девять раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. В предыдущей встрече команда обыграла «Тоттенхэм» – 2:0.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» находится на 9-й позиции с 49 очками после 35 игр. У коллектива отрицательная разница голов в 9 штук – 56 забитых и 65 пропущенных мячей. Команда выиграла 13 матчей, 10 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. В предыдущей встрече коллектив сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2).

    Прогноз на матч «Челси» – «Вест Хэм»

    В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга и еще в одной игре сыграли вничью. В предстоящем поединке поставим на победу «Челси» – 1.64.

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    Источник: «Бомбардир»

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