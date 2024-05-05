В воскресенье, 5 мая, в 34-м туре испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Алавес». Игра состоится в Валенсии, начало – в 19:30 (мск).

«Валенсия»

Команда Рубена Барахи набрала 47 очков и занимает 8-е место. «Валенсия» добыла 13 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей 37:38.

Отставание от еврокубкового места составляет 2 очка.

«Алавес»

«Алавес» набрал 38 очков и находится на 12-м месте. Подопечные Луиса Гарсии Пласа добыли 10 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 31:38.

«Алавесу» не грозит ни вылет, ни попадание в еврокубки.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Валенсия» – «Алавес»

Мотивация хозяев – борьба за еврокубки. «Алавесу» ничего не нужно, поэтому у левантийцев будет хороший шанс забрать 3 очка. Прогноз – П1 с коэффициентом 2.08.