В воскресенье, 5 мая, в 34-м туре испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Алавес». Игра состоится в Валенсии, начало – в 19:30 (мск).
«Валенсия»
Команда Рубена Барахи набрала 47 очков и занимает 8-е место. «Валенсия» добыла 13 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей 37:38.
Отставание от еврокубкового места составляет 2 очка.
«Алавес»
«Алавес» набрал 38 очков и находится на 12-м месте. Подопечные Луиса Гарсии Пласа добыли 10 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 31:38.
«Алавесу» не грозит ни вылет, ни попадание в еврокубки.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 02.09.23 «Алавес» – «Валенсия» – 1:0;
- 13.02.22 «Алавес» – «Валенсия» – 2:1;
- 27.08.21 «Валенсия» – «Алавес» – 3:0;
- 24.04.21 «Валенсия» – «Алавес» – 1:1;
- 22.11.20 «Алавес» – «Валенсия» – 2:2.
Прогноз на матч «Валенсия» – «Алавес»
Мотивация хозяев – борьба за еврокубки. «Алавесу» ничего не нужно, поэтому у левантийцев будет хороший шанс забрать 3 очка. Прогноз – П1 с коэффициентом 2.08.