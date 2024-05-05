В матче 31 тура Первой лиги «Кубань» дома сыграет с «Ленинградцем». Игра состоится в воскресенье, 5 мая и начнется в 18:00 по мск.

Краснодарцы занимают последнее, 18 место в турнирной таблице. Команда выиграла только пять встреч, в восьми поединках сыграла вничью и потерпела 16 поражений. «Кубань» забила 20 голов и пропустила 45 мячей. В активе команды только 23 гола. В предыдущей встрече краснодарцы сыграли вничью с «Нефтехимиком» (1:1).

«Ленинградец»

Команда занимает 16 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 27 очков. «Ленинградец» выиграл шесть встреч, в девяти матчах сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Команда забила 19 голов и пропустила 36 мячей. В предыдущей встрече команда уступила хабаровскому «СКА» (0:1).

Прогноз на матч «Кубань» – «Ленинградец»

В трех последних очных встречах выигрывал «Ленинградец». В предстоящем матче поставим на ТМ 2.5 за 1.61.