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    • «Штутгарт» – «Бавария»: прогноз на матч 32 тура немецкая Бундеслига, 4 мая

    «Штутгарт» – «Бавария»: прогноз на матч 32 тура немецкая Бундеслига, 4 мая

    В 32 туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» дома сыграет с «Баварией». Игра состоится в субботу, 4 мая, и начнется в 16:30 по мск.

    «Штутгарт»

    Команда с 64 баллами в активе занимает третье место. «Штутгарт» выиграл 20 матчей, в четырех играх сыграл вничью и потерпел семь поражений. Коллектив забил 70 голов и пропустил 38 мячей. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Байером» – 2:2.

    «Бавария»

    Мюнхенцы с 69 очками в активе занимают второе место в турнирной таблице. Команда выиграла 22 матча, в трех встречах сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Бавария» забила 89 голов и пропустила 38 мячей. В последнем матче коллектив сыграл вничью с «Реалом» – 2:2.

    Прогноз на матч «Штутгарт» – «Бавария»

    «Бавария» выиграла два из трех последних очных встреч, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей игре поставим на мюнхенскую «Баварию» или ничью – 1.76.

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    Источник: «Бомбардир»

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