В 32 туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» дома сыграет с «Баварией». Игра состоится в субботу, 4 мая, и начнется в 16:30 по мск.

«Штутгарт»

Команда с 64 баллами в активе занимает третье место. «Штутгарт» выиграл 20 матчей, в четырех играх сыграл вничью и потерпел семь поражений. Коллектив забил 70 голов и пропустил 38 мячей. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Байером» – 2:2.

Мюнхенцы с 69 очками в активе занимают второе место в турнирной таблице. Команда выиграла 22 матча, в трех встречах сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Бавария» забила 89 голов и пропустила 38 мячей. В последнем матче коллектив сыграл вничью с «Реалом» – 2:2.

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Бавария»

«Бавария» выиграла два из трех последних очных встреч, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей игре поставим на мюнхенскую «Баварию» или ничью – 1.76.