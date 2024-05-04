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    • «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 36 тура АПЛ, 4 мая

    «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 36 тура АПЛ, 4 мая

    В субботу, 4 мая, в 36-м туре АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 19:30 (мск).

    «Ман Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы набрала 79 очков и располагается на 2-м месте в АПЛ. «Ман Сити» добыл 24 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей 82:32.

    Отставание от лидера – 1 очко при игре в запасе.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» набрал 46 очков и занимает 11-е место. Подопечные Гарри О`Нила добыли 13 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 48:55.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 30.09.23 «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 2:1;
    • 22.01.23 «Ман Сити» – «Вулверхэмптон» – 3:0;
    • 17.09.22 «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 0:3;
    • 11.05.22 «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 1:5;
    • 11.12.21 «Ман Сити» – «Вулверхэмптон» – 1:0.

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»

    Как бы ни хотелось фанатам «Арсенала», «Вулверхэмптон» вряд ли сможет остановить машину Гвардиолы. Наш прогноз – «Вулверхэмптон не забьет» с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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