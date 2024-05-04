В субботу, 4 мая, в 36-м туре АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 19:30 (мск).

«Ман Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 79 очков и располагается на 2-м месте в АПЛ. «Ман Сити» добыл 24 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей 82:32.

Отставание от лидера – 1 очко при игре в запасе.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» набрал 46 очков и занимает 11-е место. Подопечные Гарри О`Нила добыли 13 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 48:55.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

30.09.23 «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 2:1;

22.01.23 «Ман Сити» – «Вулверхэмптон» – 3:0;

17.09.22 «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 0:3;

11.05.22 «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 1:5;

11.12.21 «Ман Сити» – «Вулверхэмптон» – 1:0.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»

Как бы ни хотелось фанатам «Арсенала», «Вулверхэмптон» вряд ли сможет остановить машину Гвардиолы. Наш прогноз – «Вулверхэмптон не забьет» с коэффициентом 1.65.