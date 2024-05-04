В субботу, 4 мая, в 36-м туре АПЛ сыграют «Брентфорд» и «Фулхэм». Матч пройдет в Брентфорде, начало – в 17:00 (мск).
«Брентфорд»
Команда Томаса Франка набрала 35 очков и занимает 16-е место в АПЛ. «Брентфорд» добыл 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений, разница мячей 52:60.
«Фулхэм»
«Фулхэм» набрал 43 очка и находится на 13-м месте. Подопечные Марку Силвы добыли 12 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 51:55.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд:
- 19.08.23 «Фулхэм» – «Брентфорд» – 0:3;
- 06.03.23 «Брентфорд» – «Фулхэм» – 3:2;
- 20.08.22 «Фулхэм» – «Брентфорд» – 3:2;
- 01.10.20 «Брентфорд» – «Фулхэм» – 3:0;
- 04.08.20 «Брентфорд» – «Фулхэм» – 1:2.
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Фулхэм»
В 3 последних турах и «Брентфорд», и «Фулхэм» могут играть в свое удовольствие. Командам даже теоретически не грозят вылет или попадание в еврокубки. От их очного противостояния ввиду отсутствия боязни за результат ожидаем результативного футбола. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.62.