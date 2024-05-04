В субботу, 4 мая, в 36-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Борнмут». Игра состоится в Лондоне, начало – в 14:30 (мск).

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты набрала 80 очков и лидирует в АПЛ. «Арсенал» добыл 25 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей 85:28.

Идущий на 2-й строке «Ман Сити» отстает на 1 очко, но имеет игру в запасе.

«Борнмут»

«Борнмут» набрал 48 очков и занимает 10-е место. Подопечные Андони Ираолы добыли 13 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 52:60.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Арсенал» – «Борнмут»

«Борнумт» показывает симпатичный футбол во второй половине сезона и даже теоретически претендует на еврокубки. Полагаем, что команжда Ираолы сможет создать проблемы «Арсеналу». Прогноз – Ф2 (+2,5) с коэффициентом 1.60.