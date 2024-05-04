В субботу, 4 мая, в 36-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Борнмут». Игра состоится в Лондоне, начало – в 14:30 (мск).
«Арсенал»
Команда Микеля Артеты набрала 80 очков и лидирует в АПЛ. «Арсенал» добыл 25 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей 85:28.
Идущий на 2-й строке «Ман Сити» отстает на 1 очко, но имеет игру в запасе.
«Борнмут»
«Борнмут» набрал 48 очков и занимает 10-е место. Подопечные Андони Ираолы добыли 13 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 52:60.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 30.09.23 «Борнмут» – «Арсенал» – 0:4;
- 04.03.23 «Арсенал» – «Борнмут» – 3:2;
- 20.08.22 «Борнмут» – «Арсенал» – 0:3;
- 26.12.19 «Борнмут» – «Арсенал» – 1:1;
- 06.10.19 «Арсенал» – «Борнмут» – 1:0.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Борнмут»
«Борнумт» показывает симпатичный футбол во второй половине сезона и даже теоретически претендует на еврокубки. Полагаем, что команжда Ираолы сможет создать проблемы «Арсеналу». Прогноз – Ф2 (+2,5) с коэффициентом 1.60.