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    «Арсенал» – «Борнмут»: прогноз на матч 36 тура АПЛ, 4 мая

    В субботу, 4 мая, в 36-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Борнмут». Игра состоится в Лондоне, начало – в 14:30 (мск).

    «Арсенал»

    Команда Микеля Артеты набрала 80 очков и лидирует в АПЛ. «Арсенал» добыл 25 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей 85:28.

    Идущий на 2-й строке «Ман Сити» отстает на 1 очко, но имеет игру в запасе.

    «Борнмут»

    «Борнмут» набрал 48 очков и занимает 10-е место. Подопечные Андони Ираолы добыли 13 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 52:60.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 30.09.23 «Борнмут» – «Арсенал» – 0:4;
    • 04.03.23 «Арсенал» – «Борнмут» – 3:2;
    • 20.08.22 «Борнмут» – «Арсенал» – 0:3;
    • 26.12.19 «Борнмут» – «Арсенал» – 1:1;
    • 06.10.19 «Арсенал» – «Борнмут» – 1:0.

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Борнмут»

    «Борнумт» показывает симпатичный футбол во второй половине сезона и даже теоретически претендует на еврокубки. Полагаем, что команжда Ираолы сможет создать проблемы «Арсеналу». Прогноз – Ф2 (+2,5) с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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