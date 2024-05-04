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    • «Динамо Мх» – «Волгарь»: прогноз на матч 31 тура российская Первая лига, 4 мая

    «Динамо Мх» – «Волгарь»: прогноз на матч 31 тура российская Первая лига, 4 мая

    В субботу, 4 мая, «Динамо» из Махачкалы сыграет с астраханским «Волгарем». Поединок состоится в рамках 31 тура Первой лиги. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Динамо Мх»

    Махачкалинцы занимают второе место в турнирной таблице. Команда набрала 52 очков. «Динамо» выиграло 15 матчей, по семь раз проиграло и сыграло вничью. Команда наколотила 30 голов и пропустила 14 мячей. В предыдущем матче «Динамо Мх» сыграло вничью с «Черноморцем» (0:0).

    «Волгарь»

    Астраханцы идут на предпоследнем, 17 месте в турнирной таблице. Команда выиграла пять матчей, в 12 встречах сыграла вничью и потерпела аналогичное количество поражений. «Волгарь» забил 25 голов и пропустил 39 мячей. В активе коллектива 27 баллов. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Енисеем» (1:1).

    Прогноз на матч «Динамо Мх» – «Волгарь»

    «Волгарь» выиграл три последние очные встречи. В предстоящем поединке поставим на «Динамо» из Махачкалы – 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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