В субботу, 4 мая, «Динамо» из Махачкалы сыграет с астраханским «Волгарем». Поединок состоится в рамках 31 тура Первой лиги. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Махачкалинцы занимают второе место в турнирной таблице. Команда набрала 52 очков. «Динамо» выиграло 15 матчей, по семь раз проиграло и сыграло вничью. Команда наколотила 30 голов и пропустила 14 мячей. В предыдущем матче «Динамо Мх» сыграло вничью с «Черноморцем» (0:0).

«Волгарь»

Астраханцы идут на предпоследнем, 17 месте в турнирной таблице. Команда выиграла пять матчей, в 12 встречах сыграла вничью и потерпела аналогичное количество поражений. «Волгарь» забил 25 голов и пропустил 39 мячей. В активе коллектива 27 баллов. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Енисеем» (1:1).

Прогноз на матч «Динамо Мх» – «Волгарь»

«Волгарь» выиграл три последние очные встречи. В предстоящем поединке поставим на «Динамо» из Махачкалы – 1.70.