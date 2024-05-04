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    • «Родина» – «Арсенал»: прогноз на матч 31 тура российская Первая лига, 4 мая

    «Родина» – «Арсенал»: прогноз на матч 31 тура российская Первая лига, 4 мая

    В 31 туре Первой лиги «Родина» сыграет с «Арсеналом». Игра состоится в субботу, 4 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Родина»

    Москвичи идут пятом месте с 45 очками. Команда выиграла 12 матчей, в девяти поединках сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Родина» наколотила 44 гола и пропустила 26 мячей. В предыдущем матче коллектив сыграл вничью с «Тюменью» (1:1).

    «Арсенал»

    Туляки идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков. «Арсенал» выиграл 11 матчей, в 14 встречах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда забила 44 гола и пропустила 26 мячей. В предыдущем матче «Арсенал» сыграл с «Аланией» вничью – встреча закончилась со счетом 3:3.

    Прогноз на матч «Родина» – «Арсенал»

    «Родина» выиграла два из трех последних очных встреч, еще в одном поединке выиграл тульский «Арсенал». В предстоящей встрече поставим на победу «Родины» или ничью за 1.56.

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    Источник: «Бомбардир»

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