В 31 туре Первой лиги «Родина» сыграет с «Арсеналом». Игра состоится в субботу, 4 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Родина»

Москвичи идут пятом месте с 45 очками. Команда выиграла 12 матчей, в девяти поединках сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Родина» наколотила 44 гола и пропустила 26 мячей. В предыдущем матче коллектив сыграл вничью с «Тюменью» (1:1).

Туляки идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков. «Арсенал» выиграл 11 матчей, в 14 встречах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда забила 44 гола и пропустила 26 мячей. В предыдущем матче «Арсенал» сыграл с «Аланией» вничью – встреча закончилась со счетом 3:3.

Прогноз на матч «Родина» – «Арсенал»

«Родина» выиграла два из трех последних очных встреч, еще в одном поединке выиграл тульский «Арсенал». В предстоящей встрече поставим на победу «Родины» или ничью за 1.56.