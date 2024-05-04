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    «Гавр» – «Страсбур»: прогноз на матч 32 тура Лиги 1, 4 мая

    В субботу, 4 мая, в 32-м туре французской Лиги 1 сыграют «Гавр» и «Страсбур». Матч пройдет в Гавре, начало – в 16:00 (мск).

    «Гавр»

    Команда Луки Эльсена набрала 29 очков и располагается на 15-м месте. «Гавр» добыл 6 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей 30:41.

    Команда имеет одинаковое количество очков с «Мецем», находящимся в зоне переходных матчей.

    «Страсбур»

    «Страсбур» набрал 36 очков и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Патрика Виейра добыли 9 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 34:44.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 07.02.24 «Страсбур» – «Гавр» – 3:1;
    • 10.12.23 «Страсбур» – «Гавр» – 2:1;
    • 28.04.17 «Страсбур» – «Гавр» – 2:0;
    • 29.11.16 «Гавр» – «Страсбур» – 0:1;
    • 07.05.10 «Страсбур» – «Гавр» – 1:1.

    Прогноз на матч «Гавр» – «Страсбур»

    «Страсбур» почти гарантировал себе сохранение прописки в Лиге 1 на следующий сезон, а «Гавру» для этого предстоит постараться. Мотивация хозяев окажет ключевое влияние на исход, прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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