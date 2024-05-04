В субботу, 4 мая, в 32-м туре французской Лиги 1 сыграют «Гавр» и «Страсбур». Матч пройдет в Гавре, начало – в 16:00 (мск).

«Гавр»

Команда Луки Эльсена набрала 29 очков и располагается на 15-м месте. «Гавр» добыл 6 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей 30:41.

Команда имеет одинаковое количество очков с «Мецем», находящимся в зоне переходных матчей.

«Страсбур»

«Страсбур» набрал 36 очков и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Патрика Виейра добыли 9 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 34:44.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

Прогноз на матч «Гавр» – «Страсбур»

«Страсбур» почти гарантировал себе сохранение прописки в Лиге 1 на следующий сезон, а «Гавру» для этого предстоит постараться. Мотивация хозяев окажет ключевое влияние на исход, прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.70.