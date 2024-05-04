В «Интере Майами» отчитались об уровне клубного бюджета после прихода Месси

Генеральный менеджер «Интера Майами» Хавьер Асенси заявил, что бюджет клуба вырос в более чем два раза после заключения контракта с Лионелем Месси.

«С приходом Месси мы прошли путь от команды с бюджетом 60+ миллионов до 125-130 миллионов. В этом году я ожидаю рост наших оборотов до 200 миллионов или даже больше.

Это огромная сумма, учитывая временный стадион. Лео выводит нас на новый уровень», – сказал Асенси.