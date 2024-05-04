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    • В «Интере Майами» отчитались об уровне клубного бюджета после прихода Месси

    В «Интере Майами» отчитались об уровне клубного бюджета после прихода Месси

    Генеральный менеджер «Интера Майами» Хавьер Асенси заявил, что бюджет клуба вырос в более чем два раза после заключения контракта с Лионелем Месси.

    «С приходом Месси мы прошли путь от команды с бюджетом 60+ миллионов до 125-130 миллионов. В этом году я ожидаю рост наших оборотов до 200 миллионов или даже больше.

    Это огромная сумма, учитывая временный стадион. Лео выводит нас на новый уровень», – сказал Асенси.

    • Прошлым летом аргентинец перешел в клуб МЛС из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
    • Контракт Месси с «Интером» действует до конца 2025 года.
    • Его статистика: 24 матча, 22 гола, 11 ассистов.

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    Источник: EFE

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