В России может появиться еще один стадион с крышей

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил о плане возвести крышу над стадионом «Фишт» в Сириусе.

«Мы действительно планируем возвести крышу над стадионом «Фишт». Там она есть. Нет механизмов, которые ее открывают и закрывают. Пока это планы. Делается проект. После этого будут понятны сроки», – сказал Ротенберг.

«Сочи» занимает 16-е место в РПЛ в нынешнем сезоне с 20 очками. За 4 тура до финиша сезона, команда отстает на 6 очков от зоны стыковых матчей.

Стадион «Фишт» был построен к зимним Олимпийским играм-2014. Впоследствии он принимал матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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