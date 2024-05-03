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    В России может появиться еще один стадион с крышей

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил о плане возвести крышу над стадионом «Фишт» в Сириусе.

    «Мы действительно планируем возвести крышу над стадионом «Фишт». Там она есть. Нет механизмов, которые ее открывают и закрывают. Пока это планы. Делается проект. После этого будут понятны сроки», – сказал Ротенберг.

    • «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ в нынешнем сезоне с 20 очками. За 4 тура до финиша сезона, команда отстает на 6 очков от зоны стыковых матчей.
    • Стадион «Фишт» был построен к зимним Олимпийским играм-2014. Впоследствии он принимал матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2024 13:21
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    Комментарии (22)
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    anatolich72
    1714732422
    В условиях Сочи это очень затратно, исходя из технических условий.
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    Semenycch
    1714734262
    В Сочах крыша не нужна. А вот у этого миллиардера крыша явно поехала.
    Ответить
    ...уефан
    1714735155
    ...во ***, а я то, грешным делом думал, что у каждого стадиона есть своя "крыша". Я ошибался?)...
    Ответить
    evgevg13
    1714735377
    «Мы действительно планируем возвести крышу над стадионом «Фишт». Там она есть.- ГЕНИАЛЬНО!!!
    Ответить
    lordmrv
    1714736983
    Вот и в ПФЛ появится крытый стадион!
    Ответить
    FCSpartakM
    1714738546
    Болельщиков сперва возведите
    Ответить
    Алексей З
    1714743256
    Ох.еть , то зимняя Олимпиада в субтропиках , теперь стадион с крышей где снег редко видят и ср. посещаемость 2-3 тыс. Походу в стране деньги появились , срочно надо освоить , а куда дело десятое.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1714744278
    Помоги Ротенберг Алании стадион сделать! Клуб в вышку не может проскочить какой год уже из за этого
    Ответить
    paracetamol
    1714745433
    Зимой там холодно?
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1714750220
    А кому этот фишт нужен то?
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