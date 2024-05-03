В пятницу, 3 мая, в матче 32 тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» дома сыграет с «РБ Лейпциг». Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

Команда занимает девятое место в чемпионате Германии, имеет в своем активе 39 очков. «Хоффенхайм» выиграл 11 встреч, в шести матчах сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Команда забила 55 голов и пропустила 63 мяча.

В предыдущем матче «Хоффенхайм» уступил «Бохуму» со счетом 2:3.

«РБ Лейпциг»

Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 62 очка. «РБ Лейпциг» выиграл 19 матчей, в пяти поединках сыграл вничью и проиграл семь встреч. Команда забила 73 гола и пропустила 35 мячей.

В предыдущем матче «РБ Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:1.

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг»

В трех последних очных встречах «РБ Лейпциг» трижды обыграл «Хоффенхайм». В предстоящем матче можно ожидать аналогичного результата. Наш прогноз – победа «РБ Лейпциг» (1.54).