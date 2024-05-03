Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 32 тура немецкая Бундеслига, 3 мая

    «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 32 тура немецкая Бундеслига, 3 мая

    В пятницу, 3 мая, в матче 32 тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» дома сыграет с «РБ Лейпциг». Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

    «Хоффенхайм»

    Команда занимает девятое место в чемпионате Германии, имеет в своем активе 39 очков. «Хоффенхайм» выиграл 11 встреч, в шести матчах сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Команда забила 55 голов и пропустила 63 мяча.

    В предыдущем матче «Хоффенхайм» уступил «Бохуму» со счетом 2:3.

    «РБ Лейпциг»

    Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 62 очка. «РБ Лейпциг» выиграл 19 матчей, в пяти поединках сыграл вничью и проиграл семь встреч. Команда забила 73 гола и пропустила 35 мячей.

    В предыдущем матче «РБ Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:1.

    Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг»

    В трех последних очных встречах «РБ Лейпциг» трижды обыграл «Хоффенхайм». В предстоящем матче можно ожидать аналогичного результата. Наш прогноз – победа «РБ Лейпциг» (1.54).

    Новости по теме
    Бундеслига. «РБ Лейпциг» упустил победу из-за гола на 90-й минуте
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2024 10:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+