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    Булыкин заявил о преображении «Спартака» при Слишковиче

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу и.о. главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

    • Накануне спартаковцы прошли в Фонбет Кубке России «Динамо» (2:0).

    «Вчера «Спартак» был очень хорош, команда вышла побеждать. А вот у «Динамо» такого настроя не было. «Спартак» по делу выиграл, все футболисты стали двигаться, показывают приятную игру.

    При Слишковиче «Спартак» преобразился. Думаю, команде по силам побороться за победу в Кубке России. Сейчас красно-белые хороши», – сказал Булыкин.

    • Слишкович сменил в апреле Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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