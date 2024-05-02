Булыкин заявил о преображении «Спартака» при Слишковиче

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу и.о. главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

Накануне спартаковцы прошли в Фонбет Кубке России «Динамо» (2:0).

«Вчера «Спартак» был очень хорош, команда вышла побеждать. А вот у «Динамо» такого настроя не было. «Спартак» по делу выиграл, все футболисты стали двигаться, показывают приятную игру.

При Слишковиче «Спартак» преобразился. Думаю, команде по силам побороться за победу в Кубке России. Сейчас красно-белые хороши», – сказал Булыкин.