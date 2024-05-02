Литвинов ответил, какие воспоминания у него остались от Абаскаля

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об ушедшем в апреле в отставку Гильермо Абаскале.

«С Абаскалем тепло попрощались. Работали долгий период времени, учитывая, что была череда смены тренеров. За мою карьеру во взрослом футболе Гильермо – первый тренер, который отработал два года в «Спартаке». Только тeплые воспоминания от работы с ним.

Сказали друг другу огромное спасибо. Понятное дело, что это футбол и не бывает, чтобы всe гладко шло. Бывают хорошие и позитивные моменты, плохие и негативные. Только спасибо Абаскалю», – сказал Литвинов.