Мусаев высказался о сокращении отставания «Краснодара» от «Зенита» в таблице РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы после матча с «Балтикой» (3:2).

Он подвел итоги выигранного матча и прокомментировал потерю очков «Зенитом».

– Нормально сыграли по качеству в плане атаки, но в обороне многое позволили сопернику, не хватило дисциплины.

Был небольшой дисбаланс, в обороне нужно играть более надежно.

– Между вами и «Зенитом» опять одно очко, это добавляет волнения и давления?

– «Зенит» вообще не интересует, таблица не интересует. Сейчас нужно сделать хорошую работу над ошибками и думать о «Крыльях Советов», это самое главное.