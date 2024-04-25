Мусаев высказался о сокращении отставания «Краснодара» от «Зенита» в таблице РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы после матча с «Балтикой» (3:2).
Он подвел итоги выигранного матча и прокомментировал потерю очков «Зенитом».
– Нормально сыграли по качеству в плане атаки, но в обороне многое позволили сопернику, не хватило дисциплины.
Был небольшой дисбаланс, в обороне нужно играть более надежно.
– Между вами и «Зенитом» опять одно очко, это добавляет волнения и давления?
– «Зенит» вообще не интересует, таблица не интересует. Сейчас нужно сделать хорошую работу над ошибками и думать о «Крыльях Советов», это самое главное.
- «Краснодару» осталось сыграть с «Крыльями», «Ахматом», «Спартаком», «Сочи» и «Динамо».
- «Зениту» предстоят матчи с «Динамо», «Факелом», ЦСКА, «Ахматом» и «Ростовом».