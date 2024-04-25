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    • Мусаев высказался о сокращении отставания «Краснодара» от «Зенита» в таблице РПЛ

    Мусаев высказался о сокращении отставания «Краснодара» от «Зенита» в таблице РПЛ

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы после матча с «Балтикой» (3:2).

    Он подвел итоги выигранного матча и прокомментировал потерю очков «Зенитом».

    – Нормально сыграли по качеству в плане атаки, но в обороне многое позволили сопернику, не хватило дисциплины.

    Был небольшой дисбаланс, в обороне нужно играть более надежно.

    – Между вами и «Зенитом» опять одно очко, это добавляет волнения и давления?

    – «Зенит» вообще не интересует, таблица не интересует. Сейчас нужно сделать хорошую работу над ошибками и думать о «Крыльях Советов», это самое главное.

    • «Краснодару» осталось сыграть с «Крыльями», «Ахматом», «Спартаком», «Сочи» и «Динамо».
    • «Зениту» предстоят матчи с «Динамо», «Факелом», ЦСКА, «Ахматом» и «Ростовом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1714019263
    Таблица не интересует?? Вроде тренер а вроде нет. По ходу взяли таким же Макаром " тренер не интересует просто постой у лавки"
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