В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Юрана после пятого поражения подряд

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал о позициях в клубе главного тренера Сергея Юрана.

Нижегородцы проиграли 5 матчей подряд.

Они уступили «Балтике» (0:2), «Краснодару» (3:4), «Оренбургу» (1:3), «Динамо» (1:4) и «Локомотиву» (2:3).

Сообщалось, что с Юраном связывался «Спартак».

– Не зреет ли недовольство работой Сергея Юрана?

– Сергей Николаевич работает. Никаких разговоров об изменении формата работы нет.

Безусловно, мы обсуждаем вопросы, как усилиться с имеющимися ресурсами. Тем более что у нас многие футболисты выбыли из‑за травм.

Сергей Николаевич строит игру, исходя из того, что у него есть на руках.