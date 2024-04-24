В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Юрана после пятого поражения подряд

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал о позициях в клубе главного тренера Сергея Юрана.
- Нижегородцы проиграли 5 матчей подряд.
- Они уступили «Балтике» (0:2), «Краснодару» (3:4), «Оренбургу» (1:3), «Динамо» (1:4) и «Локомотиву» (2:3).
- Сообщалось, что с Юраном связывался «Спартак».
– Не зреет ли недовольство работой Сергея Юрана?
– Сергей Николаевич работает. Никаких разговоров об изменении формата работы нет.
Безусловно, мы обсуждаем вопросы, как усилиться с имеющимися ресурсами. Тем более что у нас многие футболисты выбыли из‑за травм.
Сергей Николаевич строит игру, исходя из того, что у него есть на руках.