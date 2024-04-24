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    • В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Юрана после пятого поражения подряд

    В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Юрана после пятого поражения подряд

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал о позициях в клубе главного тренера Сергея Юрана.

    • Нижегородцы проиграли 5 матчей подряд.
    • Они уступили «Балтике» (0:2), «Краснодару» (3:4), «Оренбургу» (1:3), «Динамо» (1:4) и «Локомотиву» (2:3).
    • Сообщалось, что с Юраном связывался «Спартак».

    – Не зреет ли недовольство работой Сергея Юрана?

    – Сергей Николаевич работает. Никаких разговоров об изменении формата работы нет.

    Безусловно, мы обсуждаем вопросы, как усилиться с имеющимися ресурсами. Тем более что у нас многие футболисты выбыли из‑за травм.

    Сергей Николаевич строит игру, исходя из того, что у него есть на руках.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.04.2024 21:21
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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713984619
    Юран неприкасаемый)
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