В «Динамо» рассказали о доверии к Личке и его задачах на остаток сезона

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе тренерского штаба команды во главе с Марцелом Личкой.

– Во время недавней трехматчевой серии поражений в чемпионате хоть на секунду возникала мысль о смене главного тренера? Все-таки перед победой над «Пари НН» «Динамо» при Личке набрало ненамного больше очков, чем год назад на аналогичном отрезке при Славише Йокановиче. А ведь того уволили еще до окончания прошлого сезона.

– До этой серии из трех проигранных матчей, была серия из 14 игр без поражений во всех турнирах – 11 в РПЛ и три в Кубке России. Но, к сожалению, этой весной случился неудачный отрезок после паузы на игры сборных.

Сейчас мы продолжили выигрывать в Кубке и чемпионате. Полностью доверяем нашему тренерскому штабу.

– То есть сравнение графика набора очков при Личке и Йокановиче вас не смутило?

– Я не смотрю на графики и не сравниваю. Важно лишь то, что происходит сейчас, и то, как завершится сезон. А смотреть на то, что было год назад или, допустим, восемь лет назад, не вижу смысла.

– То есть к Личке полное доверие?

– Мы все надеемся на то, что будут достигнуты определенные результаты, которые руководство клуба поставило в задачу тренерскому штабу. Это, во-первых, место в тройке чемпионата. Во-вторых, выход в финал Кубка России и победа в нем.

Что касается оценок тренера, то, повторю: тренерскому штабу мы доверяем и очень рассчитываем на то, что будем в каждом следующем матче достигать максимального результата.

– Почему, на ваш взгляд, случилась эта серия поражений в момент, когда «Динамо» приблизилось к первому месту?

– Безусловно, надо делать анализ этой ситуации, но по окончании сезона. А сейчас необходимо полностью сконцентрироваться на каждом следующем матче, идти от игры к игре в обоих турнирах.