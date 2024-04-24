Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • В «Динамо» рассказали о доверии к Личке и его задачах на остаток сезона

    В «Динамо» рассказали о доверии к Личке и его задачах на остаток сезона

    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе тренерского штаба команды во главе с Марцелом Личкой.

    – Во время недавней трехматчевой серии поражений в чемпионате хоть на секунду возникала мысль о смене главного тренера? Все-таки перед победой над «Пари НН» «Динамо» при Личке набрало ненамного больше очков, чем год назад на аналогичном отрезке при Славише Йокановиче. А ведь того уволили еще до окончания прошлого сезона.

    – До этой серии из трех проигранных матчей, была серия из 14 игр без поражений во всех турнирах – 11 в РПЛ и три в Кубке России. Но, к сожалению, этой весной случился неудачный отрезок после паузы на игры сборных.

    Сейчас мы продолжили выигрывать в Кубке и чемпионате. Полностью доверяем нашему тренерскому штабу.

    – То есть сравнение графика набора очков при Личке и Йокановиче вас не смутило?

    – Я не смотрю на графики и не сравниваю. Важно лишь то, что происходит сейчас, и то, как завершится сезон. А смотреть на то, что было год назад или, допустим, восемь лет назад, не вижу смысла.

    – То есть к Личке полное доверие?

    – Мы все надеемся на то, что будут достигнуты определенные результаты, которые руководство клуба поставило в задачу тренерскому штабу. Это, во-первых, место в тройке чемпионата. Во-вторых, выход в финал Кубка России и победа в нем.

    Что касается оценок тренера, то, повторю: тренерскому штабу мы доверяем и очень рассчитываем на то, что будем в каждом следующем матче достигать максимального результата.

    – Почему, на ваш взгляд, случилась эта серия поражений в момент, когда «Динамо» приблизилось к первому месту?

    – Безусловно, надо делать анализ этой ситуации, но по окончании сезона. А сейчас необходимо полностью сконцентрироваться на каждом следующем матче, идти от игры к игре в обоих турнирах.

    • «Динамо» занимает 3-е место в РПЛ с 41 очком после 24 матчей. Команда отстает на 5 баллов от «Краснодара», который идет 2-м и опережает на 3 балла «Спартак», расположившийся на четвертой строчке.
    • Личка возглавляет «Динамо» с июня прошлого года.

    Новости по теме
    Тюкавин вышел в лидеры сезона РПЛ по системе «гол+пас» 1
    Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»
    РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Оренбург» (2:1) и закрепилось на 3-м месте 13
    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2024 11:46
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    aldo conte
    1713958531
    Поражение от "Спартака" не в счет, проиграла не команда, а Лещук. И тренер виноват лишь в том, что не угадал с кипером.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+