В среду, 24 апреля, «Краснодар» дома сыграет с «Балтикой». Игра пройдет в 21 туре российской Премьер-лиги и начнется в 20:30 по московскому времени.

Подопечные Мурада Мусаева набрали 46 очков и идут на втором месте в турнирной таблице. Команда выиграла 13 матчей, в семи играх сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Краснодар» забил 38 голов и пропустил 23 мяча – это второй результат в лиге.

Калининградский клуб идет на 14 месте в турнирной таблице. Команда выиграла шесть матчей, в пяти поединках сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Подопечные Сергея Игнашевича забили 23 гола и пропустили 28 мячей. В активе команды 23 очка, а отставание от 12 строчки – три балла.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Балтика»

В трех последних очных встречах дважды была зафиксирована ничья, еще в одном матче выиграл «Краснодар». В предстоящей встрече хозяева – фаворит поединка. Поставим на победу южан с коэффом 1.75, дополнительно возьмем ОЗ нет за 1.79 и ТМ 2.5 за 1.86.