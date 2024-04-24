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    • «Краснодар» – «Балтика»: прогноз на матч 21 тура российской Премьер-лиги, 24 апреля

    «Краснодар» – «Балтика»: прогноз на матч 21 тура российской Премьер-лиги, 24 апреля

    В среду, 24 апреля, «Краснодар» дома сыграет с «Балтикой». Игра пройдет в 21 туре российской Премьер-лиги и начнется в 20:30 по московскому времени.

    «Краснодар»

    Подопечные Мурада Мусаева набрали 46 очков и идут на втором месте в турнирной таблице. Команда выиграла 13 матчей, в семи играх сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Краснодар» забил 38 голов и пропустил 23 мяча – это второй результат в лиге.

    «Балтика»

    Калининградский клуб идет на 14 месте в турнирной таблице. Команда выиграла шесть матчей, в пяти поединках сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Подопечные Сергея Игнашевича забили 23 гола и пропустили 28 мячей. В активе команды 23 очка, а отставание от 12 строчки – три балла.

    Прогноз на матч «Краснодар» – «Балтика»

    В трех последних очных встречах дважды была зафиксирована ничья, еще в одном матче выиграл «Краснодар». В предстоящей встрече хозяева – фаворит поединка. Поставим на победу южан с коэффом 1.75, дополнительно возьмем ОЗ нет за 1.79 и ТМ 2.5 за 1.86.

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    Источник: «Бомбардир»

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