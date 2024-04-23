Энрике ответил на вопрос о возможном квадрупле «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о потенциальных трофеях команды в конце сезона.

Результаты парижан на сегодняшний день:

лидируют в Лиге 1 с 11-очковым отрывом за 5 туров до конца чемпионата;

сыграют в финале Кубка Франции с «Лионом» (25 мая)

встретятся с дортмундской «Боруссией» в полуфинале ЛЧ (1 и 7 мая)

уже выиграли Суперкубок Франции

«Без сомнения, мы мотивированы сделать то, чего никогда не делала ни одна французская команда, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны.

Это мотивирует нас, но сейчас у нас есть только один титул. Мы должны выиграть чемпионат и продолжать бороться за трофеи во всех турнирах.

Это все еще долгий и извилистый путь», – сказал Энрике.