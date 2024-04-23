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    Энрике ответил на вопрос о возможном квадрупле «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о потенциальных трофеях команды в конце сезона.

    Результаты парижан на сегодняшний день:

    • лидируют в Лиге 1 с 11-очковым отрывом за 5 туров до конца чемпионата;
    • сыграют в финале Кубка Франции с «Лионом» (25 мая)
    • встретятся с дортмундской «Боруссией» в полуфинале ЛЧ (1 и 7 мая)
    • уже выиграли Суперкубок Франции

    «Без сомнения, мы мотивированы сделать то, чего никогда не делала ни одна французская команда, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны.

    Это мотивирует нас, но сейчас у нас есть только один титул. Мы должны выиграть чемпионат и продолжать бороться за трофеи во всех турнирах.

    Это все еще долгий и извилистый путь», – сказал Энрике.

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    Источник: RMC Sport

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