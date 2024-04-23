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    • Мостовой выделил двух партнеров по «Зениту»: «Все для них сделаю»

    Мостовой выделил двух партнеров по «Зениту»: «Все для них сделаю»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал двух одноклубников, которых он выделяет по футбольным и человеческим качествам.

    - Есть ли в команде человек, чье мнение для вас особенно ценно?

    - Миша Кержаков. Огромное уважение к нему и как к личности, и как к спортсмену. Душа команды, очень большой человек для «Зенита» в раздевалке.

    Если говорить об иностранцах, то это Барриос. С ним иногда проводим время вместе вне футбола.

    Кучо – ​лучший иностранец в моей карьере. Уверен, что, когда я познакомлюсь с кем-то еще, он всe равно останется номером один. Полная самоотдача на поле, веселый в жизни, всегда за команду.

    Лидер с капитанским характером – ​всегда поможет. Ну и он один из лучших легионеров в истории «Зенита» – ​это точно.

    Кержаков и Барриос – ​два человека, которых я выделю и по человеческим качествам, и по футбольным. Если им что-то будет нужно от меня, я сделаю всe.

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    Источник: сайт «Зенита»

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